Finance o izzivih zaposlovanja mladih (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Barbara Kampjut v komentarju Fleksibilnost trga delovne sile po šolsko piše o izzivih zaposlovanja t. i. generacije Z oziroma mladih, rojenih med 1996 in 2015, ki so kot prva generacija odraščali v digitalni dobi. Avtorico pa skrbi predvsem, kako se bodo na delovnem mestu znašli po njenem individualistični in zaščiteni mladi, ki odraščajo sedaj.