Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale o skupini evropskih držav za odločanje o zunanji in varnostni politiki unije, kjer je sodelovala tudi Slovenija. Srbska tiskovna agencija Tanjug je pisala o novem izvršnem direktorju To Montenegro iz Slovenije, madžarska tiskovna agencija MTI pa o srečanju Viktorja Orbana z Janezom Janšo.