V Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva bo sodelovalo 15 odstotkov zaposlenih te družbe v Sloveniji

Novo mesto, 3. maja - V 10. Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva, ki bo potekal od ponedeljka do vključno prihodnje sobote, bo sodelovalo 15 odstotkov vseh zaposlenih v Sloveniji te farmacevtske družbe. Z dobrimi deli in srčnostjo želijo olepšati življenje pomoči potrebnim, in v okolju, v katerem delujejo, spodbuditi solidarnost ter prostovoljstvo, so pojasnili.