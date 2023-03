Skupina Krka lani z nekoliko višjim dobičkom od prvih ocen

Novo mesto, 16. marca - Skupina Krka je nekoliko navzgor popravila višini dobička iz poslovanja in čistega dobička v 2022, ki ju je objavila v prvi oceni lanskega poslovanja konec januarja. Dobiček iz poslovanja je za 900.000 evrov višji kot v prvi oceni in znaša 381,2 milijona evrov, čisti dobiček pa je višji za 2,5 milijona evrov in znaša 363,7 milijona evrov.