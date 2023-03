Napad na šolo v Nashvillu skrbno načrtovan

Nashville, 28. marca - Napad v šoli v Nashvillu je bil skrbno načrtovan, je sporočila tamkajšnja policija. Izvedla ga je 28-letna Audrey Hale, nekdanja učenka šole, ki se je identificirala kot transspolna oseba. Napad je zahteval življenja treh devetletnikov, dveh deklic in fanta, umrli so še ravnateljica, učiteljica in hišnik. Hale je umrla pod streli policistov.