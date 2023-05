V Liverpoolu odkrili skulpturo miru za Ukrajino

Liverpool, 3. maja - V Liverpoolu so v času, ko se mesto pripravlja na tekmovanje za pesem Evrovizije, ki ga bo Velika Britanija gostila namesto Ukrajine, odkrili skulpturo, ki predstavlja simbol upanja za Ukrajino. Kip stoji na posesti Strawberry field, na kateri sta bila nekdaj sirotišnica in mladinski dom in je zaslovela zaradi istoimenske pesmi skupine The Beatles.