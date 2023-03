Joker Out pred evrovizijskim Liverpoolom z več nastopi po Evropi

Barcelona/Liverpool, 23. marca - Skupina Joker Out pet tednov pred odhodom v Liverpool, kjer bo Slovenijo zastopala na izboru za letošnjo pesem Evrovizije, v soboto v Španiji začenja serijo predevrovizijskih nastopov. Pot jih bo v prihodnjih dneh vodila od Barcelone čez Varšavo, Tel Aviva, Madrida, Amsterdama in Londona do Liverpoola.