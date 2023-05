Policija v Oklahomi identificirala v ponedeljek odkrita trupla

Oklahoma City, 3. maja - Janette Mayo iz Westvilla v ameriški zvezni državi Oklahoma je v torek izjavila, da so med sedmimi trupli, ki so jih v ponedeljek odkrili na posestvu v mestu Henryetta, njena 35-letna hči, dve vnukinji in vnuk. Med mrtvimi naj bi bila tudi spolni prestopnik Jesse McFadden in njegova soproga Holly Guess.