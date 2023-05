V ZDA med iskanjem dveh pogrešanih najstnic odkrili sedem trupel

Oklahoma City, 2. maja - Na posestvu v mestu Henryetta v ameriški zvezni državi Oklahomi so v ponedeljek našli sedem trupel, poročajo lokalni mediji, ki se sklicujejo na policijske vire. Trupla so našli med iskanjem dveh najstnic, ki so ju v ponedeljek zjutraj na vzhodu države razglasili za pogrešani.