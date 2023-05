Ameriške tovarne marca dobile več naročil

Washington, 2. maja - Ameriške tovarne so marca dobile za 539 milijard dolarjev naročil, kar je 4,9 milijarde dolarjev oziroma 0,9 odstotka več kot februarja, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Februarja se je obseg naročil zmanjšal za 1,1 odstotka in za marec so analitiki pričakovali rast.