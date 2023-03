Ameriške tovarne januarja s padcem naročil

Washington, 6. marca - Nova naročila v ameriških tovarnah so januarja na mesečni ravni upadla za 1,6 odstotka na 542,8 milijarde dolarjev, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. Nazadovanje je predvsem posledica padca naročil civilnih letal. Naročila strojev in drugih izdelkov so medtem porasla. Decembra so se naročila v mesečni primerjavi okrepila za 1,7 odstotka.