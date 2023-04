Papež Frančišek v Budimpešti daroval mašo na prostem

Budimpešta, 30. aprila - Papež Frančišek je danes, na tretji in zadnji dan svojega obiska na Madžarskem, na osrednjem trgu v Budimpešti daroval mašo na prostem, ki se je je udeležilo več deset tisoč ljudi. Vse, posebej pa "tiste s politično in družbeno odgovornostjo", je pozval k odprtosti do migrantov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.