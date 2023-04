Finančni ministri EU po nedavnih bančnih pretresih za nadaljnjo krepitev odpornosti evropskih bank

Stockholm, 28. aprila - Na Švedskem, ki predseduje Svetu EU, so se danes zbrali finančni ministri članic unije, ki med drugim govorijo o nedavnih pretresih na tujih bančnih trgih. V okviru zasedanja evroskupine so ugotovili, da je evropski bančni sistem odporen, vendar pa je treba storiti še več. Zavzeli so se tudi za vzpostavitev unije kapitalskih trgov.