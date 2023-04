Maljevac ob 1. maju: Pravice in varnost niso podarjene, so priborjene

Ljubljana, 28. aprila - Praznik dela je praznik vseh, ki za preživetje, streho nad glavo in socialno varnost prodajajo lastno delo, je zapisal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Kot je dodal, se morajo zaposleni predvsem zavedati svojega ključnega kapitala: povezane in organizirane akcije. Ob tem je dodal, da pravice in varnost niso podarjene, so priborjene.