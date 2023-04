Pergam ob 1. maju: Spremembe naj se ne dogajajo brez soglasja tistih, na katere se nanašajo

Ljubljana, 28. aprila - Naloga sindikatov je, da vladi ob napovedanih številnih reformah gledajo pod prste, da bodo spremembe tudi dejansko prinesle pravičnejše in bolj solidarne rešitve za delavke in delavce, so ob 1. maju zapisali v konfederaciji sindikatov Pergam. Zahtevajo, da se nobena sprememba ne sprejme brez soglasja tistih, na katere se sprememba nanaša.