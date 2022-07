Naftna velikana ExxonMobil in Chevron z rekordnima četrtletnima dobičkoma

New York, 29. julija - Ameriški naftni podjetji ExxonMobil in Chevron sta v drugem četrtletju letošnjega leta ustvarili rekordna dobička, in sicer na račun visokih cen nafte. Skupaj sta podjetji v četrtletju ustvarili 46 milijard dolarjev dobička, in sicer ExxonMobil 17,9 milijarde, Chevron pa 11,6 milijarde dolarjev.