Ukrajinski premier papeža prosil za pomoč pri vrnitvi v Rusijo odpeljanih otrok

Vatikan, 27. aprila - Ukrajinski premier Denis Šmihal je danes na srečanju v Vatikanu papeža Frančiška povabil na obisk v Ukrajino in ga prosil za pomoč pri vrnitvi ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno odpeljani v Rusijo. Kot je dejal, se je s papežem sicer pogovarjal o mirovnem načrtu, ki so ga predlagali v Kijevu.