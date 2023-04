Stoltenberg: Ukrajina prejela 1550 oklepnikov in 230 tankov

Bruselj, 27. aprila - Zavezniki in partnerji Nata so Ukrajini doslej zagotovili 1550 oklepnih vozil in 230 tankov, je danes sporočil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Po njegovih besedah te dobave predstavljajo več kot 98 odstotkov bojnih vozil, obljubljenih Ukrajini v okviru mednarodne kontaktne skupine pod vodstvom ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.