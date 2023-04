Xi v pogovoru z Zelenskim pogajanja označil za edini izhod iz vojne

Kijev/Peking, 26. aprila - Kitajski predsednik Xi Jinping se je danes prvič po ruskem napadu na Ukrajino po telefonu pogovarjal z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim. Dejal mu je, da so pogovori in pogajanja edini izhod iz vojne, in poudaril, da bo Kitajska "vedno stala na strani miru". V Pekingu so ob tem napovedali, da bodo v Ukrajino poslali politično delegacijo.