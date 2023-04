Kočevski Melamin lani z 1,8 milijona evrov izgube

Kočevje, 27. aprila - Kočevski Melamin je v lanskem letu, ko je podjetje prizadela huda delovna nesreča, zabeležil 1,8 milijona evrov izgube. Vrnitev k dobičku načrtujejo v letošnjem letu. Po nesreči intenzivno vlagajo v obnovo in posodobitve za večjo varnost in optimizacijo procesov ter za večjo okoljsko in energetsko učinkovitost.