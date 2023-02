Kriminalistična preiskava nesreče v Melaminu nakazuje na odgovornost več oseb

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 22. februarja - Ljubljanski kriminalisti so zaključili kriminalistično preiskavo eksplozije in posledično požara v kočevskem Melaminu maja lani. Ovadili so štiri fizične in eno pravno osebo zaradi storitve kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti. V Melaminu od policije pričakujejo uradne informacije o preiskavi.