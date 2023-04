Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu o pomenu zdravega delovnega okolja

Ljubljana/Ženeva, 28. aprila - Mednarodna organizacija dela (ILO) je 28. april razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Ob letošnjem poudarja, da je zdravo in varno delovno okolje temeljno načelo in pravica delavca. Na ta dan se spominjamo tudi vseh, ki so se pri delu poškodovali, postali invalidi ali izgubili življenje.