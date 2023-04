Podmladek Alternative za Nemčijo pod nadzorom zaradi ekstremizma

Berlin, 26. aprila - Podmladek skrajno desne nemške stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) nemška obveščevalna agencija nadzira zaradi desnega ekstremizma, so danes sporočili iz obveščevalne agencije BfV. Ob njem so kot potrjeno desničarsko ekstremistični potrdili še dve skupini - Inštitut za državno politiko (IfS) in En odstotek, poroča nemška tiskovna agencija dpa.