V Nemčiji protesti levičarjev in desničarjev zaradi vse višjih življenjskih stroškov

Leipzig/Magdeburg, 6. septembra - Člani skrajne levice in desnice so v Nemčiji pozvali k rednim ponedeljkovim protestom proti vse višjim življenjskim stroškom v državi. Prva protesta sta se že odvila ta ponedeljek, in sicer v organizaciji stranke Levica v Leipzigu ter v Magdeburgu na poziv skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD).