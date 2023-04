Tretja sezona serije The Witcher prihaja že poleti

Los Angeles, 26. aprila - Netflix napoveduje, da bo tretja sezona serije The Witcher, poslovenjeno Veščec, izšla v dveh delih. Prvih pet epizod bo na ogled 29. junija, naslednje tri pa 27. julija. Prizore so snemali tudi v Kranjski gori in Predjamskem gradu. Znano je, da bo posneta tudi četrta sezona, a brez Henryja Cavilla v glavni vlogi.