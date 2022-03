Tretjo sezono nadaljevanke The Witcher bodo snemali tudi v Sloveniji

Kranjska Gora, 31. marca - Tretjo sezono Netflixove nadaljevanke The Witcher (Čarovnik) bodo snemali v treh evropskih državah, med njimi je tudi Slovenija. Po podatkih spletne strani redanianintelligence.com so se igralci in ekipa že začeli zbirati v Sloveniji. Snemanje naj bi se začelo v okolici Kranjske Gore.