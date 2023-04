V Kinodvoru kmalu na ogled nominirani filmi za nagrado občinstva lux

Ljubljana, 26. aprila - V Kinodvoru bodo med 3. in 9. majem predvajali filme, ki so v ožjem izboru za nagrado občinstva lux: Trikotnik žalosti, Alcarras, Blizu, Burning Days in Will-o'-the-Wisp. Brezplačne vstopnice so že na voljo. Glasovanje, h kateremu vabita gledalce Evropski parlament in Evropska filmska akademija, ki podeljujeta nagrado, poteka do 12. junija.