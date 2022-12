Za nagrado občinstva lux 2023 se bo potegovalo pet filmov

Ljubljana, 12. decembra - Za nagrado občinstva lux 2023 se bodo potegovali filmi Alcarras, Burning Days, Blizu, Trikotnik žalosti in Will-o'-the-Wisp, so razkrili v soboto ob podelitvi evropskih filmskih nagrad. Vseh pet nominirancev bodo podnaslovljene v 24 uradnih jezikov EU predvajali v kinih po Evropi, gledalci pa bodo lahko zanje glasovali do 12. junija.