V Slovenj Gradcu in na Ravnah načrti za nove podjetniške inkubatorje

Slovenj Gradec/Ravne na Koroškem, 29. aprila - V štirih koroških občinah od leta 2011 delujejo podjetniški inkubatorji, ki so jih občine zgradile tudi s pomočjo državnih in evropskih sredstev. Zasedenost obstoječih inkubatorjev je velika, prav tako nadaljnje potrebe. Zato so se v Slovenj Gradcu in na Ravnah odločili za ureditev dodatnih prostorov, pri tem pa računajo na sredstva iz razpisa.