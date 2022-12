Podjetniški inkubator na Koroškem v pomoč pri zagonu številnim podjetjem

Ravne na Koroškem, 17. decembra - Mrežni podjetniški inkubator Koroška (MPIK) je v zadnjih šestih letih v okviru različnih projektov pomagal pri zagonu 54 podjetij, sodeloval pri prepoznavanju in razvijanju 221 poslovnih idej ter izvedel 105 različnih podjetniških delavnic in dogodkov. Predvsem pa so v MPIK ponosni na mentorski in svetovalni program, so sporočili iz RRA Koroška.