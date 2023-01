Tri ministrstva v iskanje rešitev za tiskane medije

piše Polona Šega

Ljubljana, 24. januarja - Tiskani mediji se soočajo z velikimi izzivi, saj so se težavam iz preteklosti pridružili višji stroški cene papirja in distribucije. Ministrstvi za kulturo in za gospodarstvo zagotavljata, da se zavedata njihovih težav. Skupaj z ministrstvom za finance zdaj iščejo načine, kako jim pomagati.