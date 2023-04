Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o protestnem shodu slovenskih kmetov, ki so opozorili na vse večje pritiske na kmetijstvo. Poročale so tudi o srečanju zunanjih ministrov Slovenije, Avstrije in Hrvaške na Reki, APA pa je objavila pogovor s slovensko predsednico, v katerem je ta opozorila Avstrijo glede nadzora na meji.