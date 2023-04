Delo o političnih nesoglasjih (26. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Suzana Kos v komentarju Razdeljenost in pot v prihodnost piše o prihajajočem dnevu upora proti okupatorju in sporih na političnem vrhu nekoč in danes. Avtorica poudarja, da imamo Slovenci na preteklost nasprotujoče poglede, vendar meni, da nas preteklost ob vseh izzivih, ki so pred nami, ne bi smela več obremenjevati ali deliti.