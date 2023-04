Shod kmetov ohromil promet v Ljubljani

Ljubljana, 25. aprila - Zaradi shoda kmetov v Ljubljani je še vedno močno zgoščen promet in nastajajo daljši zastoji, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policija odsvetuje potovanje v center mesta, v kolikor to ni nujno potrebno.

Predstavniki kmetijskih organizacij so napovedali udeležbo iz vse Slovenije, številni kmetje so v središče mesta in pred DZ opoldne prispeli tudi s traktorji in ohromili promet na večjih vpadnicah in cestah, med drugim na Celovški, Dunajski, Tivolski in drugih.

Na cestah je prisotna tudi policija, ki je napovedala, da bodo napore usmerili predvsem v zagotavljanje pretočnosti prometa ter varnosti.