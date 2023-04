Pred torkovim protestom kmetov razburjenje zaradi obiskov policistov

Ljubljana, 22. aprila - Pred torkovim protestnim shodom kmetov razburja objava na družbenem omrežju, da je enega od kmetov obiskala policija in ga spraševala, ali se namerava protesta udeležiti. Da to daje vtis zastraševanja, so poudarili v zunajparlamentarni SLS, zaskrbljeni so tudi nevladniki. Policija pravi, da je zbiranje obvestil običajna praksa in ne ustrahovanje.