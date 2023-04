V ZSSS za zdravstveno reformo, uperjeno proti divji privatizaciji javnega zdravstva

Ljubljana, 25. aprila - V ZSSS pričakujejo, da bo napovedana zdravstvena reforma uperjena proti divji privatizaciji javnega zdravstva in kovanju zasebnih dobičkov na stiski ljudi, ki potrebujejo pravočasno in kakovostno zdravljenje. Pričakujejo solidarno in celovito zdravstveno zavarovanje, sicer napovedujejo upor z vsemi možnimi sindikalnimi aktivnostmi.