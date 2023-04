Odprt razpis za prevajalsko nagrado Fabjana Hafnerja

Ljubljana, 25. aprila - Goethe-Institut Ljubljana vabi prevajalce in prevajalke, da se do 10. maja prijavijo na razpis za prevajalsko nagrado Fabjana Hafnerja. Upoštevani bodo prevodi v nemščino, ki so izšli v knjižni obliki v letih 2021-2023 na področjih leposlovja, humanistike, dramatike, proze, esejistike, poezije ter otroške in mladinske književnosti.