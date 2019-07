Objavljen razpis za nagrado Fabjana Hafnerja za leto 2019

Ljubljana, 22. julija - Objavljen je razpis za nagrado Fabjana Hafnerja, s katero Goethe-Institut Ljubljana v sodelovanju z Literarisches Colloquium Berlin in Musil-Institutom nagrajuje najboljše prevajalke in prevajalce iz slovenskega v nemški jezik in obratno. Nagrada za leto 2019 bo podeljena za prevod iz nemškega v slovenski jezik. Rok za oddajo prijave je 25. avgust.