ARRS kot razlog za omejevanje zasebnih raziskovalnih zavodov pri sofinanciranju projektov navaja določila načrta za okrevanje

Ljubljana, 25. aprila - Na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) so pojasnili razloge, zakaj se lahko na februarja in marca objavljena javni poziv in javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov prijavijo samo javni raziskovalni zavodi in podjetja. Kot navajajo, tako določa načrt za okrevanje in odpornost, iz katerega se financirata poziv in razpis.