Zasebne raziskovalne organizacije kritične do razpisa ARRS

Ljubljana, 17. aprila - Razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za sofinanciranje večjih raziskovalnih in inovacijskih projektov, pri katerih sodelujejo gospodarstvo in raziskovalne organizacije, omogoča prijavo samo javnim raziskovalnim zavodom in podjetjem, pa še zanje je zelo omejujoč, opozarja sedem zasebnih raziskovalnih organizacij.