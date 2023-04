ZN: Indija bo že ta teden postala država z največ prebivalci na svetu

New York, 24. aprila - Po podatkih Združenih narodov naj bi Indija do konca tega tedna prehitela Kitajsko in s skoraj 1,43 milijarde prebivalcev postala najštevilčnejša država na svetu, so danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili s sedeža ZN v New Yorku. Tako naj bi Indija omenjeni mejnik presegla prej, kot je bilo sprva napovedano.