Indija naj bi Kitajsko po številu prebivalcev prehitela do sredine leta

New Delhi, 19. aprila - Indija bo Kitajsko glede na ocene Združenih narodov po številu prebivalcev prehitela do sredine leta. Takrat bo Indija štela 1,4286 milijarde, Kitajska pa 1,4257 milijarde prebivalcev, izhaja iz danes objavljenega poročila sklada ZN za prebivalstvo. Na svetu naj bi do takrat živelo skupno 8,045 milijarde ljudi.