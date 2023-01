Republika Srbska s parado v Vzhodnem Sarajevu obeležila svoj dan

Sarajevo, 9. januarja - Republika Srbska je danes z vojaško parado, postrojem in slovesnostmi znova obeležila dan te srbske entitete Bosne in Hercegovine. Slovesnosti letos niso potekale v Banjaluki, temveč v Vzhodnem Sarajevu, kjer je 2500 pripadnikov vojske, policije ter civilnih uslužbencev entitete korakalo pred predsednikom Miloradom Dodikom in njegovimi gosti.