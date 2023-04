Strokovnjaki ob tednu cepljenja poudarili pomen precepljenosti otrok in odraslih

Ljubljana, 24. aprila - Strokovnjaki so ob začetku svetovnega in evropskega tedna cepljenja na novinarski konferenci Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) poudarili pomen precepljenosti otrok in odraslih. Izpostavili so tudi pomen izboljšanja precepljenosti pri rutinskih cepljenjih, posebej tistih, pri katerih se je precepljenost med epidemijo covida-19 znižala.