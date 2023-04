Cepljenje po mnenju udeležencev okrogle mize učinkovito orodje proti KME in pljučnici

Ljubljana, 19. aprila - Osveščenost v Sloveniji glede cepljenja in cepiv je zelo nizka, veliko hudih okužb in hospitalizacij lahko preprečimo z dodatnim cepljenjem otrok, so poudarili na okrogli mizi STAkluba o vplivu nižje precepljenosti na prebivalstvo. Cepljenje je po mnenju udeležencev učinkovito orodje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME), gripi in pljučnici.