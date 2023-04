Pri Mladinski knjigi jubilejni izdaji Poti Nejca Zaplotnika

Ljubljana, 24. aprila - Pri Mladinski knjigi sta izšli jubilejni izdaji Poti Nejca Zaplotnika; novi ponatis njegove legendarne Poti in darilna knjižica Pot - Najlepše misli. Ta je bila doslej natisnjena že v več kot 50.000 izvodih in prevedena v štiri jezike, so ob današnji obletnici Zaplotnikove smrti sporočili iz založbe.