V Berlinu o slovenskih alpinistih in alpski književnosti

Berlin, 12. decembra - Na nemškem ministrstvu za okolje v Berlinu bo danes literarni večer z naslovom Gore berejo. Dogodek pripravlja omenjeno ministrstvo v sodelovanju s Skico Berlin in slovenskim veleposlaništvom v Nemčiji. Pripravili so ga v znamenju mednarodnega dneva gora in bližajočega se predsedovanja Slovenije Alpski konvenciji v letih 2023 in 2024.