Divaški Seven Refractories v roke avstrijske RHI Magnesita

Ljubljana/Divača/Dunaj, 24. aprila - Podjetje Seven Refractories iz Divače, ki je med vodilnimi izdelovalci ognjevarnih betonov in čepov za plavže, bo dobilo novega lastnika. To je avstrijski proizvajalec ognjevarnih materialov RHI Magnesita s sedežem na Dunaju. Ta v sporočilu za javnost kupnine ne razkriva, je pa po pisanju Financ pri 93 milijonih evrov.