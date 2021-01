Seven Refractories kljub epidemiji ohranil raven prihodkov

Divača, 24. januarja - Epidemija covida-19 je vplivala tudi na Seven Refractories, kjer so po besedah Erika Zobca s hitrimi prilagoditvami zagotovili, da proizvodnja kljub temu ni zastala. Če so lani jeklarne in cementarne kot njihovi odjemalci porabile 15 do 20 odstotkov manj materialov, pa so v divaški družbi uspeli ohraniti raven prihodkov iz leta 2019.