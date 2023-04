Kitajska po spornih izjavah poudarila suverenost nekdanjih sovjetskih republik

Peking/Vilnius/Riga/Luxembourg/Bruselj, 24. aprila - Po razburjenju zaradi spornih izjav kitajskega veleposlanika v Franciji glede statusa bivših sovjetskih republik je Peking danes poudaril, da spoštuje suverenost vseh nekdanjih republik Sovjetske zveze. Tri baltske države, kjer so bili do izjav kitajskega diplomata še posebej kritični, so danes na pogovor poklicali kitajske veleposlanike.